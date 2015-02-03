美国在重新考虑是否向乌克兰提供武器--美官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月2日（记者 Lesley Wroughton/Arshad Mohammed） - 美国政府高官称，美国在重新考虑是否向乌克兰提供武器以打击俄罗斯支持的分裂分子，并称尚未就此作出决定。

“在重新审视该问题，”一位高官在谈及是否将向乌克兰提供防御性武器以加强乌克兰军力时表示。“结果将如何，我们不知道。”

美国国务卿克里周四将前往乌克兰，与乌克兰政府举行会谈。同一日，北约防长们将在布鲁塞尔举行会议。

美国重新审视该政策反映出，美国对俄罗斯继续向叛军提供支持感到不满。西方已因乌克兰问题对俄罗斯实行了数月的经济制裁，上周末举行的最新一轮涉乌和谈也破裂。

美国已经向乌克兰提供军事装备，包括反迫击炮检测装备、防弹衣、望远镜、小型船只和其他装备。但数月来美国一直未就是否向乌克兰提供武器做出决定，因美国寻求通过外交途径解决乌东部危机。

不过，美国国务院发言人普萨基（Jen Psaki）称，美国尤其关注俄罗斯边界附近的暴力活动升级。