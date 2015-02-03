美国在重新考虑是否向乌克兰提供武器--美官员

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月2日（记者 Lesley Wroughton/Arshad Mohammed） - 美国政府高官称，美国在重新考虑是否向乌克兰提供武器以打击俄罗斯支持的分裂分子，并称尚未就此作出决定。
“在重新审视该问题，”一位高官在谈及是否将向乌克兰提供防御性武器以加强乌克兰军力时表示。“结果将如何，我们不知道。”
美国国务卿克里周四将前往乌克兰，与乌克兰政府举行会谈。同一日，北约防长们将在布鲁塞尔举行会议。
美国重新审视该政策反映出，美国对俄罗斯继续向叛军提供支持感到不满。西方已因乌克兰问题对俄罗斯实行了数月的经济制裁，上周末举行的最新一轮涉乌和谈也破裂。
美国已经向乌克兰提供军事装备，包括反迫击炮检测装备、防弹衣、望远镜、小型船只和其他装备。但数月来美国一直未就是否向乌克兰提供武器做出决定，因美国寻求通过外交途径解决乌东部危机。
不过，美国国务院发言人普萨基（Jen Psaki）称，美国尤其关注俄罗斯边界附近的暴力活动升级。
“我想没有人打算卷入与俄罗斯的代理人战争。我们的目标是改变俄罗斯的行为，这是我们实施制裁的原因，”她说道。（完）
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。