《综述》乌克兰和平谈判启动，分裂分子加强攻势

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 法德俄乌四国领导人在明思克开始会谈
* 乌克兰政府称，19名士兵在德巴尔切夫附近被打死
* 此前在政府军控制地区的一场袭击致使17人丧生
* 反叛分子不太可能退回到以前的位置
路透明斯克2月11日 - 法国、德国、俄罗斯和乌克兰领导人周三在白俄罗斯举行和平谈判。与此同时，亲俄分裂主义者发动了数次猛烈攻势，给乌政府施加更大的压力。
乌克兰军方表示，亲俄分裂主义者在德巴尔切夫镇铁路附近发动攻击，打死19名士兵。在这场已持续九个月的战争中，这是乌政府军遭到的最惨重损失之一。
反叛分子1月撕毁了维持五个月的停战协议，目前正试图包围德巴尔切夫的政府军。对反叛分子而言，德巴尔切夫的地理位置具有战略意义，可以将他们的主要据点连接起来。
这场战争已经导致5,000多人丧生。美国政府现在开始公开谈论，可能武装乌克兰军队以使其能够保卫自己不受“俄罗斯的侵略”。这可能导致在欧洲腹地爆发一场代理人战争。
在这次峰会召开前的24小时，反叛分子加强了攻势，可能是想迫使乌克兰政府接受承认其推进成果的协议。周二政府军控制地区遭到火箭袭击，致使17人丧生。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。