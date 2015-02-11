《综述》乌克兰和平谈判启动，分裂分子加强攻势

* 法德俄乌四国领导人在明思克开始会谈

* 乌克兰政府称，19名士兵在德巴尔切夫附近被打死

* 此前在政府军控制地区的一场袭击致使17人丧生

* 反叛分子不太可能退回到以前的位置

路透明斯克2月11日 - 法国、德国、俄罗斯和乌克兰领导人周三在白俄罗斯举行和平谈判。与此同时，亲俄分裂主义者发动了数次猛烈攻势，给乌政府施加更大的压力。

乌克兰军方表示，亲俄分裂主义者在德巴尔切夫镇铁路附近发动攻击，打死19名士兵。在这场已持续九个月的战争中，这是乌政府军遭到的最惨重损失之一。

反叛分子1月撕毁了维持五个月的停战协议，目前正试图包围德巴尔切夫的政府军。对反叛分子而言，德巴尔切夫的地理位置具有战略意义，可以将他们的主要据点连接起来。

这场战争已经导致5,000多人丧生。美国政府现在开始公开谈论，可能武装乌克兰军队以使其能够保卫自己不受“俄罗斯的侵略”。这可能导致在欧洲腹地爆发一场代理人战争。