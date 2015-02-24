重发 - 东欧情势：乌克兰政府称只要军队仍受攻击，就不会从前线撤回重型武器

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(重发以删除赘字，并补上乌克兰港口中文译名)
* 停火协议定于2月15日生效
* 反叛分子最初对停火协议置若罔闻，占领乌克兰战略重镇
* 此后战斗有所缓和，但乌克兰政府称袭击事件时有发生
路透2月24日 - 乌克兰政府指责亲俄反叛分子周一向乌克兰东南部的村庄发射火箭炮和大炮，基本上埋葬了在欧洲调解下达成的、持续了一周的停火协议。
乌克兰军方表示，只要旗下军队仍受到攻击，就无法按照停火协议所要求的从前线撤回武器。
乌克兰货币格里夫纳本月几近直线下跌，周一再度下挫10%，因外界担心停火协议可能破裂。该国央行表示，将收紧外汇规定以支持格里夫纳。乌克兰公债价格亦下跌，目前交易价格为面值的40%。
停火协议旨在结束这场已令逾5,600人丧生的交战，传闻中的这起袭击事件则接近扼杀此停火协议。上周，反叛分子不顾停火协议，重挫政府军，占领了战略重镇--德巴尔切夫(Debaltseve)。
自从上周三乌克兰部队败走弃守德巴尔切夫之后战况已经缓和。周末期间出现一些有望停火的迹象，双方在周六稍晚交换约200名战俘，周日并根据协议开始从前线撤回武器。
但基辅方面周一表示，政府军在隔夜交战中有两名士兵死亡、10人受伤。
“有鉴于乌克兰军人所在的位置持续遭到轰炸，我们绝对不可能撤回武器。”发言人Vladislav Seleznyov说。
乌克兰军方在马里乌波尔(Mariupol)港的发言人Dmytro Chaly说，反叛军在下午对临近城镇发射格勒(Grad)飞弹及运用其他武器发动攻击。马里乌波尔港有约50万人口，基辅方面忧心此地将成为叛军下一个目标。
反叛军指挥官Eduard Basurin否认麾下有人发动攻击，并称情况相当平和。他对路透说，“目前一切平静，没有炮火。”。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率