《独家新闻》俄罗斯正在俄乌边境附近建造一处大型军事基地

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯SOLOTI9月9日 （记者 Anton Zverev） - 俄罗斯已开始在俄乌边境附近建造一处大型军事基地，基地将包括弹药库和可容纳数千名士兵的军营。此举表明俄罗斯正为与乌克兰的长期对峙作准备。
据公开文件，该军事基地一旦完工，将甚至配有泳池、滑冰场和理发店。工人们本周正在Soloti村庄外面的一个玉米地架起围栏以标出基地边界，路透一名记者被指责为乌克兰间谍，并被要求离开。
去年4月几乎同样的地点曾突然出现军事活动，当时25公里之外的乌克兰境内发生激烈战斗。当时那儿出现了一个中队的米-24攻击直升机，以及军用帐篷和卡车。
北约指责俄罗斯通过临时基地向乌克兰输送士兵和军事装备以支持亲俄分离主义分子。
俄罗斯否认有向乌克兰派兵。路透通过书面向俄罗斯国防部询问其正在建设的军事基地有何目的以及是否与乌克兰冲突存在任何关联，后者没有回复。
据俄罗斯政府网站zakupki.gov.ru发布的招标文件，俄罗斯国防部正在离Soloti不远的Valuyki小镇附近一处300公顷的场地上建设该军事基地。
俄国防部计划建设可容纳3,500名士兵的九座兵营，以及一处总面积逾6,000平方米可存放火箭、炮兵武器和其他武器的仓库。
上述公开文件亦显示，该军事基地将有一个大型训练设施，以及一家拥有50个床位的医院，该医院可在“大量伤员涌入”情况下进行扩大。
文件没有给出该军事基地的确切位置，但Soloti当地居民称，他们认为军事基地可能就在他们自家门口附近。“他们正在建设一个军事重镇，”当地居民Alexander Panchenko说道，从他们家可以看到农田，那里正为大型建设工程进行准备工作。(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
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