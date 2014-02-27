乌克兰情势：IMF考察团下周抵达，讨论可能提供的援助

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透华盛顿2月27日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示，下周将派考察团前往乌克兰，作为对该国请求援助的回应。
IMF总裁拉加德表示，IMF和国际伙伴正讨论如何扶助乌克兰。乌克兰称未来两年将需要350亿美元的援助，以避免该国陷入破产。
IMF发言人Gerry Rice表示，德国外交部长史坦迈尔周五将赴IMF讨论乌克兰问题。
拉加德称，派往乌克兰的IMF考察团将和乌克兰当局进行初步商讨。
“这将使IMF能对乌克兰经济状况进行惯常的技术性独立评估，同时，可以开始和乌克兰当局讨论政策改革，这些改革可能构成IMF支持的相关计划的基础，”拉加德在声明中说。
Rice说，乌克兰将需要满足哪些条件才能取得IMF援助，或IMF准备向乌克兰提供多少金援，目前言之尚早。
IMF促请乌克兰上调国内消费者天然气价格，且引入弹性汇率机制，之前均被乌克兰政府拒绝推行。
关键问题在于，乌克兰新领导人是否较前任更可能同意推行艰巨的经济改革。Rice拒绝就乌克兰政治局势对IMF的援助条件可能有何影响置评。(完)
(编译 利棣儿; 审校 张涛)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)