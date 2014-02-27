乌克兰情势：IMF考察团下周抵达，讨论可能提供的援助

路透华盛顿2月27日 - 国际货币基金组织(IMF)周四表示，下周将派考察团前往乌克兰，作为对该国请求援助的回应。

IMF总裁拉加德表示，IMF和国际伙伴正讨论如何扶助乌克兰。乌克兰称未来两年将需要350亿美元的援助，以避免该国陷入破产。

IMF发言人Gerry Rice表示，德国外交部长史坦迈尔周五将赴IMF讨论乌克兰问题。

拉加德称，派往乌克兰的IMF考察团将和乌克兰当局进行初步商讨。

“这将使IMF能对乌克兰经济状况进行惯常的技术性独立评估，同时，可以开始和乌克兰当局讨论政策改革，这些改革可能构成IMF支持的相关计划的基础，”拉加德在声明中说。

Rice说，乌克兰将需要满足哪些条件才能取得IMF援助，或IMF准备向乌克兰提供多少金援，目前言之尚早。

IMF促请乌克兰上调国内消费者天然气价格，且引入弹性汇率机制，之前均被乌克兰政府拒绝推行。

关键问题在于，乌克兰新领导人是否较前任更可能同意推行艰巨的经济改革。Rice拒绝就乌克兰政治局势对IMF的援助条件可能有何影响置评。(完)