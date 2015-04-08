标题新闻：IMF称乌克兰在6月对该国救助计划的下一轮评估开始前与国际金主达成协议至关重要

香港个股：华能新能源拟配股筹约22亿港元，集资作一般企业用途
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
IMF:国际货币基金组织
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路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透5月11日 - 金价周四早盘持稳，守在本周稍早所及八周低位略上方，同时美国即将升息的预期支持美元和股市走坚。 0102 GMT，现货金持平于每盎司1,218.81美元。金价周二触及3月15日以来最低1,213.81美元。 美国期金亦持稳于每盎司1,219.10美元。
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减 少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/10 5,263.8 3,693.7 8,957.5 -53.8 3,052.79 5/9 5,289.2 3,722.1 9,011.3 -19.0 3,080.53 5/8 5,293.4 3,736.9