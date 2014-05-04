乌克兰称境外人士煽动并资助敖德萨骚乱

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅5月3日 - 乌克兰安全部门周六表示，来自摩尔多瓦分裂地区德涅斯特的非法武装组织和俄罗斯组织共同煽动了乌克兰南部港口城市敖德萨的骚乱。

“敖德萨5月2日发生的骚乱是由于外国干涉，骚乱导致冲突和多人伤亡，”乌克兰国家安全局(SBU)发言人在记者会上说道。

基辅一直指责俄罗斯支持乌克兰南部和东部的抗议活动，并称德涅斯特地区的亲俄武装力量在帮助莫斯科来破坏局势的稳定。

俄罗斯否认在乌克兰的抗议活动中扮演角色，称乌克兰讲俄语的公民只不过是在扞卫自己的权利罢了。

乌克兰国家安全局发言人还指责前政府高官资助“破坏分子”煽动骚乱。她提到了Serhiy Arbuzov和Oleksander Klymenko。

Klymenko是被罢免的乌克兰前总统亚努科维奇的亲密盟友，他否认上述指控，要求基辅当局出示证据。“我要告诉你们谁应该负责：敖德萨周五的血案应该完全归罪于现政府，”他在个人Facebook页面上写道。

无法立即联系到Arbuzov置评。(完)