焦点：欧美不满俄干预乌克兰 但恐无可奈何

2014年3月1日，在辛菲罗波尔，克里米亚政府大楼上升起的俄罗斯（右）和克里米亚旗帜。 REUTERS/David Mdzinarishvili

路透3月3日（记者 David Rohde） -美国一名政府高官称俄罗斯总统普京在乌克兰采取的行动“令人无法容忍”，另一名官员则称俄方行为“无法无天”，还有一名官员称普京悍然出兵的行为令人回想起了上个世纪。

要求匿名的美国官员对一群记者称：“我们现在看到普京总统采取的是19世纪和20世纪的做法，但他得明白，从经济角度而言，他生活在21世纪，一个互相依存的世界。”

美国退休的职业外交官杰弗雷（JamesJeffrey）说，对普京思维模式的判断，影响到美国对普京作出回应。关键不在于普京未领会西方式民主资本主义的益处，而在于他和其他一些国家压根抵制这种理念。

杰弗雷称，过去四届政府都深信能说服普京看到西方制度的益处。他说：“如果他们会明白可以实现双赢，如果我们能说服他们（那就好了）。但普京看不到这点，中国看不到这点，伊朗也是。”

杰弗雷和其他专家呼吁短期内在乌克兰问题上保持审慎。威胁采取军事行动、或公开试探普京，可能反而促使他通过武力占领乌克兰更多地区。

但他们指出，俄罗斯占领克里米亚的行为，对冷战结束后的国际关系体系构成了最严重的挑战。专家认为，俄罗斯无视国际公约、联合国体系以及国际法，为军事干预设定的门槛低到了危险的程度。

斯坦福大学俄罗斯问题专家斯托纳（KathrynStoner）说：“根本没有俄罗斯人被袭击。这纯属谎言。在克里米亚的俄罗斯海军基地未面临威胁。（这种说法）太荒唐了。”

她并指出，俄罗斯出兵干预前，在基辅冲突中丧生的是乌克兰人，并非俄罗斯人。

若国际社会对于一系列军事干预行动没有个定论，可能会导致广泛的不稳定局面。从欧洲到中东到亚洲，有出兵可能性的地区大国都在密切关注乌克兰局势。

***美国有心无力***

在普京看来，美国可能很难占领道德制高点。一些俄罗斯和欧洲评论人士指出，美国1999年干预科索沃，2003年出兵伊拉克，均未事先获得联合国批准。而俄罗斯官员已多次表示，后悔2011年未就北约干预利比亚的决议动用否决权。

俄罗斯官员、甚至一些西方评论人士，将前述干预行动均视作西方图谋削弱俄罗斯、或破坏巴尔干地区以及中东国家的稳定。

美国官员对此矢口否认。他们称，俄罗斯和其他专制国家捏造事实、散播阴谋论，为自身动用武力巩固权力找借口。

不过专家指出，无论俄罗斯干预乌克兰的行为意味着什么，美国短期内能对俄罗斯施加的经济影响力有限，最有力的武器可能就是对俄罗斯的银行、企业或个人实施制裁，就像对伊朗所做的那样。

周日被问及是否考虑对俄罗斯实施这样的制裁时，奥巴马政府高官拒绝置评。

对俄罗斯采取制裁难以奏效，部分症结在西欧，因西欧许多国家现在依赖俄罗斯价格低廉的天然气供应，其中德国目前有约40%的天然气供应来自俄罗斯。

前美国国家情报委员会负责俄罗斯及欧亚情报的官员希尔（FionaHill）认为，普京自从2000年上台以来，俄罗斯的经济实力得到增强，欧洲对俄罗斯天然气供应的依赖，使得俄罗斯握有一张王牌，而这在1990年代并不存在。

普京还推动了俄罗斯军力发展，打击或拉拢异见人士，并牢牢控制住了俄罗斯媒体。

在整个乌克兰危机期间，俄罗斯媒体均将乌克兰抗议活动描述为美国支持的政变。希尔称，近期民调显示有60%的俄罗斯人支持普京在乌克兰采取的行动。

而即便在海外，普京也没什么好担心的。他相信，美国和欧洲会公开谴责俄罗斯，但不会实施重大经济制裁，因欧洲依赖于俄罗斯的天然气。

斯托纳称，普京这次较欧美棋高一着。欧美官员没料到，或者说没能反制普京有条不紊彰显俄罗斯大国权力的势头。

她说：“北约，特别是美国，还有德国，都被搞了个措手不及，没料到（俄罗斯）这么做。这超乎人们的预期。”

前外交官杰弗雷呼吁西方国家作出长期努力，以巩固牵制普京的能力。他指出，美国和欧洲经济总量达到30万亿美元，远远超过了俄罗斯2.5万亿美元的经济总量。

他说：“我们比他（普京）要强大得多。我们应该有能力援助乌克兰的，我们也应该有能力减轻欧洲对俄罗斯的能源依存度。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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