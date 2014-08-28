普京人权顾问称俄罗斯正入侵乌克兰

路透莫斯科8月28日 - 俄罗斯总统普京人权顾问委员会成员Ella Polyakova表示，她认为俄罗斯正在入侵乌克兰。

Polyakova对路透表示：“当大批人马在将领的指挥下乘坐坦克、装甲运兵车并携带重型武器越过边境，踏上另一国的领土，我认为这就是入侵。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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