日媒报道日本外相可能推迟访俄

路透东京3月25日 -日本时事通讯社周二援引政府消息人士报道称，日本外相岸田文雄可能推迟原定4月访问俄罗斯的计划。俄罗斯将克里米亚纳入版图后，日俄关系趋冷。

日本外务省负责俄罗斯事务的一位官员拒绝对该报道置评。

之前一天，包括日本首相安倍晋三在内的七国集团（G7）领导人暂停了俄罗斯八国集团（G8）成员国地位，并警告俄罗斯，若普京对乌克兰采取进一步行动，俄罗斯将面临经济制裁。

虽然日俄存在领土争议，安倍在一年前再次担任首相以来，一直将改善与俄罗斯的关系作为一项要务，并与普京进行过五次会晤。

但随着俄罗斯将克里米亚纳入其版图，日本选择站在美国及其G7盟友一边。安倍本人在议会谴责俄罗斯的行动，日本政府也暂停了与俄罗斯有关投资协议和放松签证要求的谈判。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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