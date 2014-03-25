日媒报导日本外相可能推迟访俄

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京3月25日 - 日本时事通讯社周二援引政府消息人士报导称，日本外相岸田文雄可能推迟原定4月访问俄罗斯的计划。俄罗斯将克里米亚纳入版图后，日俄关系趋冷。
日本外务省负责俄罗斯事务的一位官员拒绝对该报导置评。
之前一天，包括日本首相安倍晋三在内的七大工业国（G7）领导人暂停了俄罗斯八国集团（G8）成员国地位，并警告俄罗斯，若普京对乌克兰采取进一步行动，俄罗斯将面临经济制裁。
虽然日俄存在领土争议，安倍在一年前再次担任首相以来，一直将改善与俄罗斯的关系作为一项要务，并与普京进行过五次会晤。
但随着俄罗斯将克里米亚纳入其版图，日本选择站在美国及其G7盟友一边。安倍本人在议会谴责俄罗斯的行动，日本政府也暂停了与俄罗斯有关投资协议和放松签证要求的谈判。（完）
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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