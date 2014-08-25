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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 08:16 BJT

俄罗斯实施报复措施，禁止一些日本人入境

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科8月22日 - 俄罗斯外交部周五称，已向日本驻俄大使递交被禁止进入俄罗斯的日本公民的名单。

俄外交部在声明中称，该名单是对日本对一些俄罗斯公民实施签证限制作出的回应。

俄外交部没有透露名单上所列的日本人名。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌
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