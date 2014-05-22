克里称中俄天然气协议与乌克兰危机无关

路透墨西哥城5月21日 - 美国国务卿克里称，中国与俄罗斯签署的天然气供应协议是10年谈判的结果，与当前围绕乌克兰危机的外交紧张局势无关。

他在访问墨西哥城时举行的一次新闻发布会上发表此番言论。

他说：“这不是什么新的发展，不是对当前事态作出的突然回应。”

克里并指出，华盛顿密切关注俄罗斯是否遵照承诺，将部署在俄乌边境附近的俄军撤回基地。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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