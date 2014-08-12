克里希望俄罗斯与乌克兰能够共同化解政治危机

路透悉尼8月12日 - 美国国务卿克里周二表示，希望国际社会能够找到使俄罗斯和乌克兰共同努力化解政治紧张局势的途径，但是他也指出美国并未排除进一步施加制裁的可能性。

俄罗斯表示，一个由280辆卡车组成的车队周二上午已经向乌克兰出发，车上装载着人道主义救援物品。西方则警告俄罗斯不要以此作为入侵乌克兰的借口。

乌克兰称俄罗斯在边境集结了4.5万兵力，北大西洋公约组织(NATO)认为俄罗斯军事干涉乌克兰东部地区的“可能性很高”。目前乌克兰政府军正在该地区包围亲俄分裂分子。

克里表示，他仍然希望能够以和平方式结束这场危机。

“我们的希望是未来几天或是几周内，我们能够找到一种方式，让乌克兰总统波罗申科能够与俄罗斯一道，为东部地区提供必要的人道主义援助，协助开始进行彻底的调查，让乌克兰分离主义者参与到政治进程中来，让那些非乌克兰人离开这个国家。”他在悉尼的记者会上对记者说道。

“我们希望能够通过外交途径实现这一切，但是我们都知道，我们需要谨慎，同时也要强硬，对于哪些可接受哪些不可接受，我们的回答很明确。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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