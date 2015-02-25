克里：俄罗斯否认俄军进入乌克兰是谎言

路透华盛顿2月24日 - 美国国务卿克里周二表示，俄罗斯称目前在乌克兰没有俄方军队或装备是谎言。

乌东部分裂力量上周无视于2月15日开始生效的停火协议，袭击了政府军控制的杰巴利采韦。近日，乌东部战局已经缓解，令人期冀停火协议最终能够生效。

西方国家尚未放弃以实施停火的方式结束这场战争，但是对叛军及其所谓的支持者俄罗斯总统普京仍心存疑虑。

克里出席美国国会举行的作证会，当被问及俄罗斯称目前在乌克兰已无俄军或装备是否是谎言时，克里回答道：“是的。”

乌克兰及其西方盟友称，叛军由俄罗斯提供资金和装备，并得到俄罗斯军队的支持。莫斯科否认资助乌克兰叛军，并称持有重型武器操着俄语没带徽章的部队并非俄罗斯军队。

“悲剧的是，俄罗斯在某种程度上正在重新燃起一种新型东西对峙的零和游戏，我们认为这是危险和不必要的，”克里在就国务院预算进行作证时对美国国会议员们说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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