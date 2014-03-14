克里米亚公投在即，美国强硬表态

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透华盛顿3月13日 - 美国国务卿克里周四称，若乌克兰克里米亚周日公投结果为并入俄罗斯，则美国和欧盟将针对俄罗斯采取严厉措施。
克里在美国参议院听证会上说，他希望通过周五与俄罗斯外长拉夫罗夫的磋商，避免最终不得不对俄罗斯采取措施的结果。
克里稍后在众议院听证会上表示，克里米亚公投将按计划举行，至于可能采取怎样的制裁，将取决于俄罗斯的反应。
克里对众议院外交关系委员会称，如果周五磋商无果，将会产生严重的冲击。
美国已表态承认克里米亚与俄罗斯的历史渊源，但反对俄军占领克里米亚。美国称，俄军此举侵犯了乌克兰的主权和国际法。
尽管克里米亚紧张局势升级，且俄罗斯在乌克兰边境附近再次举行军演，克里仍称不必过于担心俄军占领乌克兰的可能性。
克里在参议院说：“如果没有迹象表明该问题能往前推进并得到解决，欧洲和美国将采取一系列非常重大的措施。”
美国已准备好对一些俄罗斯和乌克兰的个人以及企业实施禁发签证和冻结资产等制裁。
白宫发言人卡尼（Jay Carney）在例行新闻发布会上称：“如果俄罗斯一意孤行，继续现在的做法，试图吞并克里米亚，或通过其他方式继续侵犯乌克兰主权，定将进一步付出代价。”
至于美国可能进一步采取哪些制裁措施，卡尼未提供细节。卡尼说：“我们有办法、也有权限让俄罗斯为他们的侵犯行为付出更大的代价，我想俄罗斯对此也一清二楚。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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