焦点：乌克兰危机正酣 普京背后的美国公关公司再受关注

示威者在美国白宫前呼吁美国采取措施应对俄罗斯在乌克兰的所作所为，摄于2014年3月6日。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透华盛顿3月6日 -美国公司凯旋公关（Ketchum）负责为俄罗斯处理在美国的公共关系，周四试图与乌克兰危机撇清干系，称其为克里姆林宫提供的顾问服务主要侧重于经济发展，而非外交政策。

近月来，随着美国与俄罗斯围绕叙利亚危机和同性恋权益等问题的分歧日益突出，凯旋公关也再次受到外界关注。凯旋公关声明中称：“我们并未在外交政策方面为俄联邦提供咨询，包括当前的乌克兰局势。”

政府文件显示，凯旋公关通过为俄罗斯政府和俄罗斯天然气公司（Gazprom）处理公关和媒体关系，八年间获得逾5,500万美元的收益。

凯旋公关说：“我们的工作仍侧重于支持经济发展和投资，并协调俄联邦代表与西方媒体的关系。”

当初俄罗斯雇用凯旋公关，是为了协助筹备2006年圣彼得堡的八国集团（G8）峰会。此后数年，该公司常常鼓励记者，包括路透记者撰写关于俄罗斯贸易峰会、科技公司以及2014年索契冬奥会的报道。

凯旋公关管理名为“thinkRussia”的英文网站和推特帐号，而该网站和推特帐号均未提到乌克兰的局势。

公关公司高管称，公关公司为像俄罗斯这样有不良人权纪录的国家服务并没有错，但警告称，若乌克兰局势进一步恶化，凯旋公关的声誉可能受到影响。

在美国大学Kogod商学院执教的嘉贝瑞（Michael Carberry）曾是一名公关公司高管，他说：“当你的客户成了美国的敌人、或成了美国公民的敌人，那么情况可能就完全不一样了。”

凯旋公关的业务模式在美国其实并不少见，在美国司法部注册的至少有330个公司或个人代表外国实体。

这些公司不得与伊朗和古巴等美国实施制裁的国家做生意，但可以自由和其他与美国存在利益冲突的国家政府往来。

业界高管称，公关公司可以通过非官方渠道促进美国与“对手国”的往来，并向外国领导人反馈外界会如何看待他们的行为，从而帮助改善国与国之间的关系。

凯旋公关在乌克兰的分支Pleon Talan周三则在Facebook页面表态称：“Pleon Talan现在没有，以前也从未与俄罗斯政府打交道。”

记录显示，凯旋公关将在俄罗斯的一些业务分包给了其他美国公司。

凯旋公关去年9月促成普京的一篇评论文章登上《纽约时报》，文章敦促美国依靠国际机构譬如联合国、而非通过军事力量来解决叙利亚冲突。

2007年在凯旋公关的游说后，《时代》杂志将普京评为“年度人物”。凯旋公关还呼吁美国国务院弱化对俄罗斯人权纪录的批评，并曾接洽撰文细述俄罗斯不良人权纪录的记者。

美国司法部文件显示，凯旋公关通过为俄罗斯政府服务获得了2,600万美元收益，通过为Gazprom服务获得了超过2,900万美元。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。