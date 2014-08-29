俄前石油大亨称俄政府在乌克兰问题上在撒谎

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透柏林8月29日 - 俄罗斯前石油大亨、普京的反对者霍多尔科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)周五表示，俄罗斯政府在是否卷入乌克兰问题上在撒谎，他敦促俄罗斯人采取行动，阻止一场“不公平的”战争。
霍多尔科夫斯基在声明中表示：“我们可以阻止正在发生的事情。现在足以走上街头，进行罢工。”
霍多尔科夫斯基目前生活在瑞士。
俄罗斯被指控将军队和武器送入乌克兰，以支持分裂势力。但俄罗斯尚没有承认介入。俄罗斯国防部多次否认俄士兵出现在乌克兰。
霍多尔科夫斯基说，俄罗斯当局在乌克兰问题在撒谎，正如他们在上世纪80年代的阿富汗问题以及90年代的车臣问题上所做的一样。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。