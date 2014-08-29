俄前石油大亨称俄政府在乌克兰问题上在撒谎

路透柏林8月29日 - 俄罗斯前石油大亨、普京的反对者霍多尔科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)周五表示，俄罗斯政府在是否卷入乌克兰问题上在撒谎，他敦促俄罗斯人采取行动，阻止一场“不公平的”战争。

霍多尔科夫斯基在声明中表示：“我们可以阻止正在发生的事情。现在足以走上街头，进行罢工。”

霍多尔科夫斯基目前生活在瑞士。

俄罗斯被指控将军队和武器送入乌克兰，以支持分裂势力。但俄罗斯尚没有承认介入。俄罗斯国防部多次否认俄士兵出现在乌克兰。

霍多尔科夫斯基说，俄罗斯当局在乌克兰问题在撒谎，正如他们在上世纪80年代的阿富汗问题以及90年代的车臣问题上所做的一样。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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