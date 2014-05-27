前拳王当选基辅市长 称抗议者应撤离独立广场

更正-欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划(4月29日)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Gareth Jones
路透基辅5月26日 - 前重量级拳王克利钦科(Vitaly Klitschko)当选基辅市长，将在乌克兰新的政治格局中扮演重要角色。
克利钦科是乌克兰新当选的总统波罗申科（Petro Poroshenko）的盟友，他早先宣布退出总统竞选后，表态支持波罗申科。二人的盟友关系在过去24小时中展露无遗，在两次新闻发布会上克利钦科都站在波罗申科身边。
克利钦科周一称，在公正、公平的总统和市长选举后，抗议者们该离开独立广场了。
42岁的克利钦科在新闻发布会上说：“独立广场的主要任务已经完成，我们摆脱了独裁。路障已经完成了使命，现在必须清除了。”
现在广场上仍分布着帐篷和路障，很多地方还挂着标语、旗帜、横幅以及去年冬季与警方冲突致死的逾100人照片。
克利钦科说：“我们必须开放Khreshchatyk道路交通，然后恢复正常、和平的生活。这将成为其他地区的榜样。”他说的其他地区，指的是乌克兰东部。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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