乌外长称归还克里米亚是乌俄关系正常化的必要条件

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透东京3月3日 - 乌克兰外长克里姆金周二称，除非克里米亚地区回归乌克兰，否则乌克兰与俄罗斯的关系不可能正常化。
克里姆金是在对日本进行为期两天访问的第二天发表上述言论的。他还表示，需要完全关闭乌克兰与俄罗斯之间的边界，以实现解决乌克兰当局与东部亲俄分裂力量之间武装冲突的方案。
克里姆金重申了乌克兰政府对上月在明斯克达成的停火协议的立场。
“如果克里米亚没有恢复原状，乌克兰没有在该地区建立完全的主权，那么乌克兰与俄罗斯之间的关系就无法正常化或恢复正常，”克里姆金在东京对记者称。
俄罗斯在一年前将克里米亚纳入本国版图。
“完全关闭乌俄边界，是任何最终有效解决方案的最终先决条件，”克里姆金说。
乌克兰和西方国家政府指责俄罗斯派兵并提供武器支持乌克兰东部的分裂力量，俄罗斯对此矢口否认。
“我们一开始就强调我们一直在为和平解决方案而努力，但我们也会动用一切手段来保护乌克兰的领土和主权完整，”克里姆金说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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