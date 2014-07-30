路透专访：乌克兰称欢迎欧美制裁俄罗斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月29日（记者 David Storey） - 乌克兰外长克利姆金（Pavlo Klimkin）对美国和欧盟周二宣布的对俄罗斯制裁措施表示欢迎，并承诺政府力量不会攻打目前由亲俄分裂主义者控制的城市。

克利姆金接受路透采访时表示，他支持召开新的国际会议，以结束乌克兰东部的暴力冲突，并称他当日稍早已与美国国务卿克里讨论了这个想法。

他称，最终只有政治解决方案才能结束乌克兰东部的冲突。亲俄武装控制了乌克兰东部边境附近许多地区，包括顿涅茨克市和卢甘斯克市。

“我们不会进攻这些城市，”他说，因为这会造成人员伤亡。他还称，乌克兰当局会“通过政治进程而非攻打这些城市”，以重新控制这些城市。

克利姆金在华盛顿进行了为期两天的会谈，期间还与美国副总统拜登会面。他称周二晚上带着“美国和欧盟一致表示支持乌克兰的明确信息”返回基辅。

他指出，欧盟同意对主要贸易伙伴俄罗斯实施广泛制裁，这在三四个月前几乎是无法想象的。

“我认为，关键是对乌克兰的承诺，对统一的、民主的和作为欧洲一份子的乌克兰的承诺。”

当被问及乌克兰可能采取什么样的政治举措时，他说：“我们准备好给（这些地区）更多自由，也准备好赋予这些地区更多责任、政治及经济上的权力。但现在该由俄罗斯对这些恐怖分子施加影响力。”乌克兰当局将分裂主义者称为恐怖分子。

他说：“俄罗斯该把恐怖分子的关键领导人物收回去，这些人都是俄罗斯公民，与俄罗斯安全部门明显有关联。”（完）