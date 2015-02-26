亚努科维奇倒台前俄政府已获得吞并克里米亚的计划--媒体

路透莫斯科2月25日 - 俄罗斯一家独立媒体--《新报》周三报导称，在乌克兰亲俄总统亚努科维奇倒台前，克里姆林宫已取得一份吞并克里米亚半岛和乌克兰东部的计划。

常对总统普京持批评态度的《新报》公布了一份文件的细节，《新报》称该文件是去年2月4日和2月12日间提交给俄罗斯总统办公厅的。

克里姆林宫称该报导纯属胡说八道。俄罗斯否认其在去年2月21日乌克兰总统亚努科维奇逃离基辅前已有并吞克里米亚的计划，并表示合并是按照克里米亚人民在公决中所表达的意愿进行的。

《新报》称，该文件推断说亚努科维奇总统政治上已破产，倒台在即，内战可能接踵而至。

该文件暗示，欧盟和美国可能不会反对乌克兰的分裂，因此提议创造条件在克里米亚举行全民公决，及在乌克兰东部说俄语的顿巴斯地区就民族自治及与俄罗斯的可能合并举行全民公决。

“‘国际社会’对这些全民公决合法性和真实性的质疑理由越少越好，这点非常重要，”该报援引文件的话称，并指该文件提议在俄罗斯媒体进行一场宣传活动以支持这些行动。

该文件的真实性无法确认，《新报》并未表示是谁编制的文件，以及文件是否已被克里姆林宫采纳。《新报》援引一位忠于俄罗斯政府的寡头的言论称，俄罗斯否认与此有任何关联。

路透也看到了一份2013年6月的文件，文件列出了莫斯科的忧虑与野心：担心在乌克兰失去影响力，欲将乌克兰这个邻国纳入经济联盟。俄罗斯拒绝就此文件置评。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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