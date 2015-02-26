亚努科维奇倒台前俄政府已获得吞并克里米亚的计划--媒体

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月25日 - 俄罗斯一家独立媒体--《新报》周三报导称，在乌克兰亲俄总统亚努科维奇倒台前，克里姆林宫已取得一份吞并克里米亚半岛和乌克兰东部的计划。
常对总统普京持批评态度的《新报》公布了一份文件的细节，《新报》称该文件是去年2月4日和2月12日间提交给俄罗斯总统办公厅的。
克里姆林宫称该报导纯属胡说八道。俄罗斯否认其在去年2月21日乌克兰总统亚努科维奇逃离基辅前已有并吞克里米亚的计划，并表示合并是按照克里米亚人民在公决中所表达的意愿进行的。
《新报》称，该文件推断说亚努科维奇总统政治上已破产，倒台在即，内战可能接踵而至。
该文件暗示，欧盟和美国可能不会反对乌克兰的分裂，因此提议创造条件在克里米亚举行全民公决，及在乌克兰东部说俄语的顿巴斯地区就民族自治及与俄罗斯的可能合并举行全民公决。
“‘国际社会’对这些全民公决合法性和真实性的质疑理由越少越好，这点非常重要，”该报援引文件的话称，并指该文件提议在俄罗斯媒体进行一场宣传活动以支持这些行动。
该文件的真实性无法确认，《新报》并未表示是谁编制的文件，以及文件是否已被克里姆林宫采纳。《新报》援引一位忠于俄罗斯政府的寡头的言论称，俄罗斯否认与此有任何关联。
路透也看到了一份2013年6月的文件，文件列出了莫斯科的忧虑与野心：担心在乌克兰失去影响力，欲将乌克兰这个邻国纳入经济联盟。俄罗斯拒绝就此文件置评。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-