波兰证实美国将派F-16战斗机参加演习

路透华沙3月6日 - 波兰国防部长塞莫尼亚克（TomaszSiemoniak）周四称，美国军方下周将派12架F-16战斗机和300名服务人员前往波兰参加训练演习，这次演练规模因邻国乌克兰的危机已被扩大。

塞莫尼亚克称，这次演习的原定规模较小，只涉及运输机。他指出，在俄罗斯干预克里米亚半岛局势后，波兰要求扩大演习规模。

与塞莫尼亚克一同出席新闻发布会的美国驻波兰大使StephenMull称：“当我们在安全上面临如此严峻挑战时，我们需要让盟友确信，我们的安全保证是有效的。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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