波兰证实美国将派F-16战斗机参加演习

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透华沙3月6日 - 波兰国防部长塞莫尼亚克（TomaszSiemoniak）周四称，美国军方下周将派12架F-16战斗机和300名服务人员前往波兰参加训练演习，这次演练规模因邻国乌克兰的危机已被扩大。
塞莫尼亚克称，这次演习的原定规模较小，只涉及运输机。他指出，在俄罗斯干预克里米亚半岛局势后，波兰要求扩大演习规模。
与塞莫尼亚克一同出席新闻发布会的美国驻波兰大使StephenMull称：“当我们在安全上面临如此严峻挑战时，我们需要让盟友确信，我们的安全保证是有效的。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
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路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。