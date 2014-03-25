西方威胁将俄从G8除名 俄毫不在意

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透海牙3月24日 -俄罗斯外长拉夫罗夫周一暗示，八国集团（G8）可能已经没什么存在的意义了。之前一些成员国领导人称，定于俄罗斯举行的G8峰会应取消。
拉夫罗夫在海牙对记者说：“如果我们西方伙伴国认为这种形式已经没用处了，我们也不会死守住不放。我们觉得，G8峰会不召开也不是什么大问题。”
七国集团（G7）领导人在海牙核安全峰会间隙会晤，讨论了乌克兰危机。普京未出席此次核安全峰会。
在克里米亚并入俄罗斯后，G7成员国已暂停原定6月索契G8峰会的准备工作。
英国和德国警告称，若俄罗斯进一步进犯乌克兰，可能被永久从G8除名。
拉夫罗夫称，许多外交和经济危机都已在通过其他平台解决，他提到了推动中东和平的“四巨头”（美国、联合国、俄罗斯和欧盟），以及推动伊朗核谈判的六国（美国、中国、英国、法国、俄罗斯和德国）。
他说：“有很多议题是在这个平台（G8）讨论的，但总的来说，还是有许多其他平台。”
“G8是个非正式俱乐部，没人发会员卡，也不能把谁给踢出去。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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