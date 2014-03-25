西方威胁将俄从G8除名 俄毫不在意

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透海牙3月24日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周一暗示，八国集团（G8）可能已经没什么存在的意义了。之前一些成员国领导人称，定于俄罗斯举行的G8峰会应取消。
拉夫罗夫在海牙对记者说：“如果我们西方伙伴国认为这种形式已经没用处了，我们也不会死守住不放。我们觉得，G8峰会不召开也不是什么大问题。”
七国集团（G7）领导人在海牙核安全峰会间隙会晤，讨论了乌克兰危机。普京未出席此次核安全峰会。
在克里米亚并入俄罗斯后，G7成员国已暂停原定6月索契G8峰会的准备工作。
英国和德国警告称，若俄罗斯进一步进犯乌克兰，可能被永久从G8除名。
拉夫罗夫称，许多外交和经济危机都已在通过其他平台解决，他提到了推动中东和平的“四巨头”（美国、联合国、俄罗斯和欧盟），以及推动伊朗核谈判的六国（美国、中国、英国、法国、俄罗斯和德国）。
他说：“有很多议题是在这个平台（G8）讨论的，但总的来说，还是有许多其他平台。”
“G8是个非正式俱乐部，没人发会员卡，也不能把谁给踢出去。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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