俄罗斯敦促乌克兰政府与分裂势力直接对话

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科11月19日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周三称，乌克兰领导人必须与该国东部的分裂势力直接对话，不应该把俄罗斯当成冲突的一方。
拉夫罗夫对国家杜马表示，“下一步，我们将呼吁乌克兰政府和顿巴斯的代表们建立稳定的联系，以期可以达成双方都能接受的协议。”
他说道，“战争方”试图把分裂势力排除在和平行动之外，并“强迫西方寻求让俄罗斯同意扮演冲突的一方。”他所说的“战争方”指的是支持乌克兰政府对分裂势力采取军事行动的人。
“这种路线完全适得其反，并很具挑衅性，根本不会成功，”拉夫罗夫说道。
乌克兰冲突各方于9月5日达成的停火协议已名存实亡。拉夫罗夫和德国外长施泰因迈尔周二在莫斯科举行会谈，但双方没有克服严重分歧。
拉夫罗夫称，虽然存在分歧，但俄罗斯的“伙伴国”承认，俄罗斯3月并入其版图的克里米亚半岛将不会被归还给乌克兰。
他并称，俄罗斯与欧盟因乌克兰危机关系紧张，责任不在俄方，并称俄罗斯希望与欧盟建立良好关系。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。