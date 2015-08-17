俄外长称乌克兰准备对分离主义者发动新攻势

路透莫斯科8月17日 （记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯外长拉夫罗夫周一称，他怀疑乌克兰东部冲突升级后，乌克兰正准备对亲俄分离主义者发起新一轮攻势。

马里乌波尔市和分离主义者占领的Gorlivka镇附近发生冲突，令乌克兰政府和分离主义分子之间脆弱的停火协议承压。

“我们对最近几天的局势发展感到担忧，让人强烈感到乌方在为发动更多军事行动做准备，”拉夫罗夫在新闻发布会上表示，并指责基辅违反新明斯克协议的条款。

“这就像去年8月乌克兰士兵接到进攻命令时一样……这与今年1月的情形一样。各方不应碰运气，应完全遵守新明斯克协议。”

遵照2月签署的新明斯克协议，乌克兰政府军和分离主义分子均已撤出了大炮、坦克和其他重型武器，但零星爆发的冲突仍时常导致人员死亡。

德国外长施泰因迈尔在报纸周日刊发的采访中称，乌克兰东部局势一触即发，并敦促双方迅速对话以避免冲突升级。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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