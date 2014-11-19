俄罗斯敦促乌克兰政府与分裂势力直接对话

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月19日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周三称，乌克兰领导人必须与该国东部的分裂势力直接对话，不应该把俄罗斯当成冲突的一方。

拉夫罗夫对国家杜马表示，“下一步，我们将呼吁乌克兰政府和顿巴斯的代表们建立稳定的联系，以期可以达成双方都能接受的协议。”

他说道，“战争方”试图把分裂势力排除在和平行动之外，并“强迫西方寻求让俄罗斯同意扮演冲突的一方。”他所说的“战争方”指的是支持乌克兰政府对分裂势力采取军事行动的人。

“这种路线完全适得其反，并很具挑衅性，根本不会成功，”拉夫罗夫说道。

乌克兰冲突各方于9月5日达成的停火协议已名存实亡。拉夫罗夫和德国外长施泰因迈尔周二在莫斯科举行会谈，但双方没有克服严重分歧。

拉夫罗夫称，虽然存在分歧，但俄罗斯的“伙伴国”承认，俄罗斯3月并入其版图的克里米亚半岛将不会被归还给乌克兰。

他并称，俄罗斯与欧盟因乌克兰危机关系紧张，责任不在俄方，并称俄罗斯希望与欧盟建立良好关系。(完)