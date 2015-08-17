俄外长称乌克兰准备对分离主义者发动新攻势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透莫斯科8月17日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周一称，他怀疑乌克兰东部冲突升级后，乌克兰正准备对亲俄分离主义者发起新一轮攻势。
马里乌波尔市和分离主义者占领的Gorlivka镇附近发生冲突，令乌克兰政府和分离主义分子之间脆弱的停火协议承压。
“我们对最近几天的局势发展感到担忧，让人强烈感到乌方在为发动更多军事行动做准备，”拉夫罗夫在新闻发布会上表示，并指责基辅违反新明斯克协议的条款。
“这就像去年8月乌克兰士兵接到进攻命令时一样……这与今年1月的情形一样。各方不应碰运气，应完全遵守新明斯克协议。”
遵照2月签署的新明斯克协议，乌克兰政府军和分离主义分子均已撤出了大炮、坦克和其他重型武器，但零星爆发的冲突仍时常导致人员死亡。
德国外长施泰因迈尔在报纸周日刊发的采访中称，乌克兰东部局势一触即发，并敦促双方迅速对话以避免冲突升级。(完)
编译 刘珞焱 审校 王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”