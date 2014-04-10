俄罗斯称四方会谈必须推动乌克兰内部进行对话

路透莫斯科/布鲁塞尔4月9日（记者 Steve Gutterman/Adrian Croft） -俄罗斯周三对西方国家表示，乌克兰、俄罗斯、美国及欧盟代表进行的四方会谈，必须以促进乌克兰内部对话为重点，而不是聚焦参与国之间的双边关系。

俄罗斯外交部称，外长拉夫罗夫同美国国务卿克里通电话时表达了上述观点。拉夫罗夫和克里呼吁各方保持克制，不要在乌克兰东部和南部地区制造暴力。

欧盟周二称，来自欧盟、俄罗斯、乌克兰和美国的高级外交官将于下周召开会议，商讨乌克兰危机问题。但俄罗斯表示，希望了解更多此类会议的议程。

“拉夫罗夫指出，如果会议并非旨在就一种双边关系或另外一种双边关系进行磋商，而是协助安排乌克兰进行广泛平等、以达成双方都接受的宪法改革为目的的内部对话，那么这种形式或许有用，”俄罗斯外交部称。

俄外交部还称，拉夫罗夫对克里表示：“乌克兰当局最终必须对该国东部和南部地区民众的合法诉求作出回应”。

稍晚，俄外交部又称，克里再次致电拉夫罗夫，称美国已在敦促乌克兰政府组织全国范围的对话，以缓解东部和南部地区的局势，推动宪法改革。

拉夫罗夫对克里称，“这方面的进展将支持”举行四方会谈的努力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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