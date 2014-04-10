俄罗斯称四方会谈必须推动乌克兰内部进行对话

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/布鲁塞尔4月9日 - 俄罗斯周三对西方国家表示，乌克兰、俄罗斯、美国及欧盟代表进行的四方会谈，必须以促进乌克兰内部对话为重点，而不是聚焦参与国之间的双边关系。
俄罗斯外交部称，外长拉夫罗夫同美国国务卿克里通电话时表达了上述观点。拉夫罗夫和克里呼吁各方保持克制，不要在乌克兰东部和南部地区制造暴力。
欧盟周二称，来自欧盟、俄罗斯、乌克兰和美国的高级外交官将于下周召开会议，商讨乌克兰危机问题。但俄罗斯表示，希望了解更多此类会议的议程。
“拉夫罗夫指出，如果会议并非旨在就一种双边关系或另外一种双边关系进行磋商，而是协助安排乌克兰进行广泛平等、以达成双方都接受的宪法改革为目的的内部对话，那么这种形式或许有用，”俄罗斯外交部称。
俄外交部还称，拉夫罗夫对克里表示：“乌克兰当局最终必须对该国东部和南部地区民众的合法诉求作出回应”。
稍晚，俄外交部又称，克里再次致电拉夫罗夫，称美国已在敦促乌克兰政府组织全国范围的对话，以缓解东部和南部地区的局势，推动宪法改革。
拉夫罗夫对克里称，“这方面的进展将支持”举行四方会谈的努力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。