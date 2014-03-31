俄外长淡化西方制裁影响

路透莫斯科3月30日（记者 Alexei Anishchuk） -俄罗斯外长拉夫罗夫周日称，西方对俄罗斯的制裁已经产生了一些破坏，但这对俄罗斯而言并非痛苦不堪。

美国和欧盟已经对俄罗斯实施了两轮制裁，当中包括针对部分普京圈内人士的签证禁令和资产冻结措施，以惩罚俄罗斯控制克里米亚。

“我不想说制裁太荒谬，也不想说我们一点也不在意，这些都是令人不快的事，”拉夫罗夫对俄罗斯第一频道（Channel One）说。

“我们没有快乐可言，但也并非痛苦不堪。我们曾经历过更为艰难的时期。”

拉夫罗夫称，西方大国实施了非正式限制，敦促其驻莫斯科的外交官员抵制被制裁俄罗斯官员和议员参加的会议。

他还称，俄罗斯驻欧盟国家的外交官员也拒绝了与欧盟国家外交部门官员的会议。

“外交是一门进行磋商和签订协议的艺术，”拉夫罗夫称。“如果外交官被鼓动变成制裁政策的工具，那就完全是两码事了。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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