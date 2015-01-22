俄称奥巴马在国情咨文中自诩“世界老大”

路透莫斯科1月21日（记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯周三对美国总统奥巴马发表的国情咨文作出回应，称美国自认为是“世界老大”，而且该国还在寻求世界主导权。

奥巴马在国情咨文演讲中称，美国反对俄罗斯侵犯乌克兰、支持乌克兰的民主并孤立俄罗斯，以遵守“大国不能欺负小国”的原则。

“美国人参与了该对峙，但根本就没有批判性地评估他们自己的举措，”俄罗斯外长拉夫罗夫在新闻发布会上说。

“奥巴马昨日的演讲表明，（美国）的哲学核心只有一点：我们是世界老大，其他人必须认可这一点……这表明美国还是想主导世界，而不只是做世界老大。”

拉夫罗夫称，这样的阶段会过去，但美国考虑让其对外政策变得不那么激进需要时日。

“我更希望所有国家采用合作哲学，而非‘专制’（diktat）哲学，”拉夫罗夫说。

俄罗斯因乌克兰危机与西方国家对持，导致该国同美国的关系降至冷战结束以来的冰点。

拉夫罗夫称，俄罗斯同美国的关系在2014年“严重恶化”，希望进行“建设性的合作”，包括在伊朗和叙利亚问题上进行合作。

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。