美财长称美国有更多手段向俄罗斯施压

路透布鲁塞尔1月26日 - 美国财长雅各布·卢周一称，必要时美国有更多工具可用来就乌克兰问题向俄罗斯进一步施压。

“我想，我们已经看到制裁给（俄罗斯）经济带来了切实压力。我们还有更多工具，我今天就不列举了，但我们确实有更多工具。”雅各布·卢在布鲁塞尔的新闻发布会上说。

他称，美国的目标是通过外交途径解决乌克兰危机，但“我们不得不准备好采取进一步行动，以防俄罗斯不走这条路（外交途径解决危机）”。

美国总统奥巴马周日将乌克兰东部战事再起归咎于俄罗斯，称美国将考虑更多选项，以进一步向俄罗斯施压。一些欧盟国家也呼吁欧盟考虑加大制裁力度。

雅各布·卢称，美国及其盟友对俄罗斯实施了精心设计的制裁，这些制裁措施对俄罗斯产生最大化影响，而对世界其他地区的波及效应则要小得多。

与雅各布·卢举行联合新闻发布会的欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，欧盟要与美国及其他合作伙伴协调行动，向俄罗斯表态其侵犯邻国是不可接受的，这点非常重要。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。