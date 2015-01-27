美财长称美国有更多手段向俄罗斯施压

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透布鲁塞尔1月26日 - 美国财长雅各布·卢周一称，必要时美国有更多工具可用来就乌克兰问题向俄罗斯进一步施压。
“我想，我们已经看到制裁给（俄罗斯）经济带来了切实压力。我们还有更多工具，我今天就不列举了，但我们确实有更多工具。”雅各布·卢在布鲁塞尔的新闻发布会上说。
他称，美国的目标是通过外交途径解决乌克兰危机，但“我们不得不准备好采取进一步行动，以防俄罗斯不走这条路（外交途径解决危机）”。
美国总统奥巴马周日将乌克兰东部战事再起归咎于俄罗斯，称美国将考虑更多选项，以进一步向俄罗斯施压。一些欧盟国家也呼吁欧盟考虑加大制裁力度。
雅各布·卢称，美国及其盟友对俄罗斯实施了精心设计的制裁，这些制裁措施对俄罗斯产生最大化影响，而对世界其他地区的波及效应则要小得多。
与雅各布·卢举行联合新闻发布会的欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，欧盟要与美国及其他合作伙伴协调行动，向俄罗斯表态其侵犯邻国是不可接受的，这点非常重要。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。