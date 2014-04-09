分裂主义者在乌克兰东部加固路障 乌当局威胁或采取武力

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透乌克兰卢甘斯克4月9日(记者 Thomas Grove) -支持俄罗斯的分裂主义者周三加固了路障，并在乌克兰卢甘斯克一处被他们占据的安全部门大楼中准备了汽油弹。此前，乌克兰政府警告称或采用武力恢复秩序。
该建筑是抗议者在乌克兰东部占据的多个建筑之一。抗议者要求举行类似于克里米亚的区域独立公投。
一名警方发言人表示，关于卢甘斯克有人质被劫持的报道是不实的。抗议者也否认了有关报道。
乌克兰南部顿涅茨克(Donetsk)的抗议者依然掌控着主要的地区政府大楼，但当局已结束对哈尔科夫的占领。
乌克兰内政部长阿森·阿瓦科夫在基辅对记者表示：“该危机的解决方案将在未来48小时内做出。”
“对于那些希望对话的人而言，我们主张对话并采取政治解决方案。对于那些希望制造冲突的少数人而言，他们会得到乌克兰当局的有力回应。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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