乌克兰卢甘斯克分裂势力领导人宣布辞职

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透莫斯科8月14日 - 乌克兰卢甘斯克地区亲俄分裂势力领导人Valery Bolotov周四宣布辞职，他表示由于受伤无法继续担任该职务。这是七天来乌克兰亲俄分裂势力方面第二位辞职的高级官员。
Bolotov为自称卢甘斯克人民共和国的领导人，俄罗斯国家电视台Rossiya 24播报了Bolotov的辞职声明。
Bolotov在声明中称，卢甘斯克人民共和国国防部长Igor Plotnitsky将接替他的职务。
他的辞职意味着乌克兰东部的卢甘斯克和顿涅茨克地区的主要分裂势力均出现了领导层更迭。自称顿涅茨克人民共和国领导人的Aleksander Borodai在8月7日宣布辞职。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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