东欧情势：乌克兰卢甘斯克分裂势力领导人宣布辞职

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月14日 - 乌克兰卢甘斯克地区亲俄分裂势力领导人Valery Bolotov周四宣布辞职，他表示由于受伤无法继续担任该职务。这是七天来乌克兰亲俄分裂势力方面第二位辞职的高级官员。
Bolotov为自称卢甘斯克人民共和国的领导人，俄罗斯国家电视台Rossiya 24播报了Bolotov的辞职声明。
Bolotov在声明中称，卢甘斯克人民共和国国防部长Igor Plotnitsky将接替他的职务。
他的辞职意味着乌克兰东部的卢甘斯克和顿涅茨克地区的主要分裂势力均出现了领导层更迭。自称顿涅茨克人民共和国领导人的Aleksander Borodai在8月7日宣布辞职。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。