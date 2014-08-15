东欧情势：乌克兰卢甘斯克分裂势力领导人宣布辞职

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科8月14日 - 乌克兰卢甘斯克地区亲俄分裂势力领导人Valery Bolotov周四宣布辞职，他表示由于受伤无法继续担任该职务。这是七天来乌克兰亲俄分裂势力方面第二位辞职的高级官员。

Bolotov为自称卢甘斯克人民共和国的领导人，俄罗斯国家电视台Rossiya 24播报了Bolotov的辞职声明。

Bolotov在声明中称，卢甘斯克人民共和国国防部长Igor Plotnitsky将接替他的职务。

他的辞职意味着乌克兰东部的卢甘斯克和顿涅茨克地区的主要分裂势力均出现了领导层更迭。自称顿涅茨克人民共和国领导人的Aleksander Borodai在8月7日宣布辞职。（完）