焦点：冲突区难绕开 全球航空公司面临严峻挑战

图中为吉隆坡国际机场内的马航客机，摄于2014年7月21日。 REUTERS/Edgar Su

路透吉隆坡7月21日 - 在飞经乌克兰的航道关闭后，马航周日一航班改道飞经叙利亚，这反映出航空公司的亚欧航线要寻找无冲突区航道面临严峻挑战。

马航MH17航班周四在乌克兰东部被地对空导弹击落后，全球各航空公司纷纷避开乌克兰东部冲突区空域。

瑞典航班追踪服务提供商Flightradar24 AB周一在其推特账号上公布了一份航班地图，显示马航MH4航班改变了线路。该航班是从吉隆坡飞往伦敦的。

航班追踪数据显示，该航班此前路线飞经乌克兰东部。

叙利亚目前也陷于内战，2011年以来冲突已造成17万人死亡。

Flightradar24 AB首席执行官林德尔（Fredrik Lindahl）指出，洲际航班取道叙利亚上空的情况并不多见。

“你总能看到飞机飞过伊拉克，因为要到中东一些地区，除了取道伊拉克空中走廊外别无选择。”

“但你在叙利亚不会常常看到飞机经过。昨天（除马航航班外）我们没见到其他洲际航班飞越叙利亚领空。”

据Flightradar24网站信息，一些区域性航班飞经叙利亚领空，包括中东航空公司周一飞往贝鲁特的一次航班。

马航表示，MH4飞行计划符合国际民航组织(ICAO)批准的路线。

记者周一多次寻求ICAO置评，未得到回复。

曾任职美国联邦航空局的奎恩（Kenneth Quinn）质疑何必飞经“冲突激烈的地区”，但他同时表示，并未发现航班飞经叙利亚领空有什么确定的威胁。

**冲突区难绕开**

全球最大的航空公司之一--阿联酋航空[EMIRA.UL]的总裁克拉克表示，连接东西方的主要航线上难以避开冲突地区。

克拉克周日称，航空公司通常假定只要飞行计划获管制空域认可，那么飞经该地区就应该是安全的。但他指出，在MH17事件发生后，航空业对此类风险的评估方式可能必须有所改变。

在周四马航坠机事件发生前，有许多航班惯常飞经乌克兰空域，而国际航班飞经阿富汗等冲突区上空也是寻常事。

加拿大麦吉尔大学（McGill University）综合航空管理项目讲师萨巴（John Saba）称，他认为叙利亚政府不会对民航飞机发射导弹。

他说：“问题在于，谁能获得这些导弹，射程是多少？”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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