马航MH17客机黑匣子将被送往英国进行分析--马官员

路透吉隆坡7月22日 - 马来西亚交通部副部长Aziz Kaprawi周二称，马航MH17客机的黑匣子将被送往英国的一家实验室进行分析。

“国际民航组织（ICAO）已授权将黑匣子送往最近的实验室以供分析，”Kaprawi对路透称。

马来西亚总理纳吉布周一晚与乌克兰东部的分裂力量领导人达成协议后，黑匣子被移交给了马方。

荷兰方面将负责把黑匣子移交给与英国交通部下属空难调查处有合作的一家实验室。一架比利时空军飞机已于周二下午飞往基辅接收黑匣子。比利时国防部发言人称，这架飞机应当会在夜间将黑匣子运往英国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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