MH17航班上的马来公民遗骸或需“数周或数月”才能运回

路透吉隆坡7月24日 - 马来西亚总理纳吉布周四表示，马航MH17坠机事件中遇难的马来西亚同胞的遗骸或许还需“数周或数月”的时间才能运回马来西亚。

马来西亚曾力求将遇难者遗骸在7月28日前运回，以赶上开斋节。穆斯林在马来西亚占多数。

MH17航班遇难者中有43名马来西亚人，其中包括15名机组人员。机上298名人员中，有193名为荷兰公民。

纳吉布对记者表示：“我们无法避开这个非常痛苦的过程。这里面涉及技术和法律问题。”

“因此遗骸很可能无法在开斋节前及时运回国内。”

两架载有部分遇难乘客遗骸的飞机周三抵达荷兰，专家将在此利用DNA技术进行身份识别。这一过程可能需要持续数月。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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