MH17航班上的马来公民遗骸或需“数周或数月”才能运回

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透吉隆坡7月24日 - 马来西亚总理纳吉布周四表示，马航MH17坠机事件中遇难的马来西亚同胞的遗骸或许还需“数周或数月”的时间才能运回马来西亚。
马来西亚曾力求将遇难者遗骸在7月28日前运回，以赶上开斋节。穆斯林在马来西亚占多数。
MH17航班遇难者中有43名马来西亚人，其中包括15名机组人员。机上298名人员中，有193名为荷兰公民。
纳吉布对记者表示：“我们无法避开这个非常痛苦的过程。这里面涉及技术和法律问题。”
“因此遗骸很可能无法在开斋节前及时运回国内。”
两架载有部分遇难乘客遗骸的飞机周三抵达荷兰，专家将在此利用DNA技术进行身份识别。这一过程可能需要持续数月。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。