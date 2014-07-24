MH17航班上的马来公民遗骸或需“数周或数月”才能运回

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡7月24日 - 马来西亚总理纳吉布周四表示，马航MH17坠机事件中遇难的马来西亚同胞的遗骸或许还需“数周或数月”的时间才能运回马来西亚。
马来西亚曾力求将遇难者遗骸在7月28日前运回，以赶上开斋节。穆斯林在马来西亚占多数。
MH17航班遇难者中有43名马来西亚人，其中包括15名机组人员。机上298名人员中，有193名为荷兰公民。
纳吉布对记者表示：“我们无法避开这个非常痛苦的过程。这里面涉及技术和法律问题。”
“因此遗骸很可能无法在开斋节前及时运回国内。”
两架载有部分遇难乘客遗骸的飞机周三抵达荷兰，专家将在此利用DNA技术进行身份识别。这一过程可能需要持续数月。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译