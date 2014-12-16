梅德韦杰夫称俄罗斯不会再扶持乌克兰经济

路透莫斯科12月15日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周一撰文称，乌克兰向欧盟靠拢无法解决该国财政问题，并将影响该国与俄罗斯的经济关系。

他表示，多年来俄罗斯在与乌克兰的经济往来中非常慷慨，扶持了乌克兰经济，但从今往后两国经济关系将纯粹以“理性和务实”为基础，将优先考虑俄罗斯的利益。

他在报纸Nezavisimaya Gazeta撰文称：“我们不会再扶持乌克兰经济。这对我们是个负担，坦白说，我们对此已经厌倦了。”

自从乌克兰前总统亚努科维奇今年2月被推翻后，乌克兰与俄罗斯的关系恶化，此后俄罗斯将克里米亚并入版图，并支持乌克兰东部的分裂主义力量；乌克兰则向欧盟靠拢。

梅德韦杰夫称，乌克兰面临经济和社会崩溃的风险，欧盟则对向乌克兰提供更多经济援助持谨慎态度。

他表示，乌克兰将难以达到欧盟的行业标准，一旦与欧盟的贸易往来加深，该国产品将被质量较佳的欧洲产品取而代之。

他暗示，也许乌克兰永远无法加入欧盟。

他重申，俄罗斯和一些前苏联共和国组成的关税同盟势必限制乌克兰的商品流入，以免廉价商品充斥该市场。这可能给基辅造成约150亿美元的损失。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。