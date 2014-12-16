梅德韦杰夫称俄罗斯不会再扶持乌克兰经济

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月15日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周一撰文称，乌克兰向欧盟靠拢无法解决该国财政问题，并将影响该国与俄罗斯的经济关系。
他表示，多年来俄罗斯在与乌克兰的经济往来中非常慷慨，扶持了乌克兰经济，但从今往后两国经济关系将纯粹以“理性和务实”为基础，将优先考虑俄罗斯的利益。
他在报纸Nezavisimaya Gazeta撰文称：“我们不会再扶持乌克兰经济。这对我们是个负担，坦白说，我们对此已经厌倦了。”
自从乌克兰前总统亚努科维奇今年2月被推翻后，乌克兰与俄罗斯的关系恶化，此后俄罗斯将克里米亚并入版图，并支持乌克兰东部的分裂主义力量；乌克兰则向欧盟靠拢。
梅德韦杰夫称，乌克兰面临经济和社会崩溃的风险，欧盟则对向乌克兰提供更多经济援助持谨慎态度。
他表示，乌克兰将难以达到欧盟的行业标准，一旦与欧盟的贸易往来加深，该国产品将被质量较佳的欧洲产品取而代之。
他暗示，也许乌克兰永远无法加入欧盟。
他重申，俄罗斯和一些前苏联共和国组成的关税同盟势必限制乌克兰的商品流入，以免廉价商品充斥该市场。这可能给基辅造成约150亿美元的损失。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申