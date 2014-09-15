东欧情势：俄罗斯总理梅德韦杰夫称，西方制裁正在考验国力

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透莫斯科9月15日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周一对俄罗斯执政党--统一俄罗斯(United Russia)党成员表示，俄罗斯实力正经受西方制裁的考验，必须冷静应对。
“当我们的一些伙伴国--如果他们还能被称为伙伴国的话--采取制裁和各种威胁，考验俄罗斯的国力之时，重要的是，不被所谓轻松的解决方式诱惑，而能保持我们社会及国家的民主进程持续发展，”梅德韦杰夫在一次电视讲话中称。(完) (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。