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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 15:46 BJT

东欧情势：俄罗斯总理梅德韦杰夫称，西方制裁正在考验国力

路透莫斯科9月15日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周一对俄罗斯执政党--统一俄罗斯(United Russia)党成员表示，俄罗斯实力正经受西方制裁的考验，必须冷静应对。

“当我们的一些伙伴国--如果他们还能被称为伙伴国的话--采取制裁和各种威胁，考验俄罗斯的国力之时，重要的是，不被所谓轻松的解决方式诱惑，而能保持我们社会及国家的民主进程持续发展，”梅德韦杰夫在一次电视讲话中称。(完) (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
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