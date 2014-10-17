俄乌领导人在米兰分别会晤欧洲领导人 未取得突破性进展

路透米兰10月17日(记者 Andreas Rinke/Crispian Balmer) - 俄罗斯总统普京与乌克兰总统波罗申科周五分别会晤多位欧盟成员国领导人，但在推进结束乌克兰东部停火以及解决天然气供应争端上几乎没有取得进展的迹象。

普京与德国总理默克尔连夜进行了逾两个半小时的会谈。俄罗斯政府随后表示，双方依然就乌克兰危机的解决方案存在分歧。

克里姆林宫在声明中表示：“两位领导人依然就乌克兰国内冲突的源头以及目前事态的根源表达了不同看法。”

在意大利米兰出席欧亚峰会的欧洲各国领导人敦促俄罗斯采取更多行动，以结束乌克兰东部地区的冲突。

默克尔周四对记者表示：“显然俄罗斯的首要任务是明确切实履行明斯克协议，但不幸的是，此中还有很多不足，但在此寻求对话十分重要。”

欧洲担心俄罗斯切断对乌克兰天然气供应可能会威胁到今冬俄天然气对欧洲大陆其他国家的供应，正努力促成俄乌双方达成协议。

俄罗斯是欧洲最大的天然气供应国，满足大约三分之一的需求，俄罗斯对欧盟的天然气供应有半数通过乌克兰境内。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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