俄乌领导人在米兰分别会晤欧洲领导人，未取得突破性进展

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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(本文由路透中文网编译提供)
路透米兰10月17日 - 俄罗斯总统普京与乌克兰总统波罗申科周五分别会晤多位欧盟成员国领导人，但在推进结束乌克兰东部停火以及解决天然气供应争端上几乎没有取得进展的迹象。
普京与德国总理默克尔连夜进行了逾两个半小时的会谈。俄罗斯政府随后表示，双方依然就乌克兰危机的解决方案存在分歧。
克里姆林宫在声明中表示：“两位领导人依然就乌克兰国内冲突的源头以及目前事态的根源表达了不同看法。”
在意大利米兰出席欧亚峰会的欧洲各国领导人敦促俄罗斯采取更多行动，以结束乌克兰东部地区的冲突。
默克尔周四对记者表示：“显然俄罗斯的首要任务是明确切实履行明斯克协议，但不幸的是，此中还有很多不足，但在此寻求对话十分重要。”
欧洲担心俄罗斯切断对乌克兰天然气供应可能会威胁到今冬俄天然气对欧洲大陆其他国家的供应，正努力促成俄乌双方达成协议。
俄罗斯是欧洲最大的天然气供应国，满足大约三分之一的需求，俄罗斯对欧盟的天然气供应有半数通过乌克兰境内。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)