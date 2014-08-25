默克尔称俄乌总统会晤不会带来突破

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透柏林8月24日 - 德国总理默克尔周日警告称，俄罗斯总统普京与乌克兰总统波罗申科即将举行的会晤不大可能在解决乌克兰危机方面实现重大突破。
默克尔重申，乌克兰危机需要通过政治途经解决。她周六刚刚访问了乌克兰。
普京与波罗申科将于周二（8月26日）在白俄罗斯首都明斯克会晤，来自欧盟、以及俄罗斯主导的关税同盟的成员国的高官亦将出席会议。
默克尔接受德国公共广播联盟（ARD）电视采访时说：“我访问基辅是为此次会议（普京与波罗申科会晤）做准备，此次会议肯定不会带来突破。”
“但你如果想解决问题，还是得对话。”
默克尔表示，她将竭尽全力，帮双方克服在权力下放、贸易往来以及天然气供应等诸多问题上的分歧。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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