默克尔称普京无缘6月G7峰会

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透柏林1月15日 - 《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）周四版引述德国总理默克尔的话称，不会邀请俄罗斯总统普京参加下次的七国集团（G7）峰会。
默克尔接受《法兰克福汇报》采访时说：“G7和以前的八国集团（G8）一直将自身视为价值观共同体。”
“（俄罗斯）将克里米亚并入版图是公然违背国际法原则，加上乌克兰东部发生的事，都严重违背了共同价值观。”
她称，目前来看，普京不可能被邀请参加6月在巴伐利亚举行的G7峰会。默克尔并重申，只要制裁俄罗斯的理由依然成立，欧洲就不能考虑取消对俄罗斯的制裁。
她说：“在俄罗斯吞并克里米亚后，我们对俄罗斯采取了制裁。今年春季我们将讨论制裁措施何去何从。但从目前情况看，（制裁）还是会继续。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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