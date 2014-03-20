东欧情势：如果局势恶化，欧盟将对俄罗斯实施经济制裁--梅克尔

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透柏林3月20日 - 德国总理梅克尔周四在议会的讲话中表示，欧盟领导人在周四的峰会上将发出信号，准备将对俄罗斯的制裁升级，其中包括在政治上敏感的经济制裁措施。
“在今天和明天的欧盟峰会上，我们将会明确，如果形势进一步恶化，欧盟准备随时采取第三阶段的(制裁)措施，”梅克尔说。
她还表示，只要与俄罗斯方面的外交摊牌继续，八国集团(G8)实际上已经不存在。俄罗斯是G8的轮值主席国，原定今年6月在索契举行G8峰会。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。