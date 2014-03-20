东欧情势：如果局势恶化，欧盟将对俄罗斯实施经济制裁--梅克尔

路透柏林3月20日 - 德国总理梅克尔周四在议会的讲话中表示，欧盟领导人在周四的峰会上将发出信号，准备将对俄罗斯的制裁升级，其中包括在政治上敏感的经济制裁措施。

“在今天和明天的欧盟峰会上，我们将会明确，如果形势进一步恶化，欧盟准备随时采取第三阶段的(制裁)措施，”梅克尔说。

她还表示，只要与俄罗斯方面的外交摊牌继续，八国集团(G8)实际上已经不存在。俄罗斯是G8的轮值主席国，原定今年6月在索契举行G8峰会。(完)